Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%Коммерсантъ вчера в 15:48

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%

Политика Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.

Происшествия В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Общество Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Общество Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».

Политика Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова Суд назначил украинскому режиссеру Сенцову 20 лет за диверсии против присоединения Крыма Страсбург спросил у российских властей, среди прочего, подвергались ли заявители жестокому обращению, был ли суд "независимым и беспристрастным", имелись ли основания для засекречивания личностей ряда свидетелей, а также какова была природа показаний осужденных и доказательств по делу.

Общество Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Политика МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.

Финансы Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.

Культура Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Наука Странные захоронения железного века в Оксфордшире В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.

Политика Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны Эмманюэль Макрон, президент Франции, предложил реформировать Шенгенскую зону, потому что предполагает, что соглашение по пространству, существующее на данный момент, не работает.

Происшествия У космодрома Восточный произошел пожар Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Экономика ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.