Политика
Правительству Украины предложили отменить поезда в Россию
Правительству Украины предложили отменить поезда в РоссиюГазета.Ru15:41
Внесение министерством инфраструктуры Украины в правительство страны предложения о прекращении железнодорожного сообщения с Россией является безумием со стороны Киева, пояснили в Москве.
Газета.Ru15:41
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Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет.
— Владимир Омелян, украинский дипломатВзгляд.ру 11:17
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