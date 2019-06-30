Политика
Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за РоссииNewInform 11:46
Вслед за Украиной делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии объявили о намерениях покинуть организацию. Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
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с чего всё началось
Возвращение России в ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы.РИА Новости11:10
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