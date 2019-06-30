Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за РоссииNewInform 11:46

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с чего всё началось

Вслед за Украиной делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии объявили о намерениях покинуть организацию. Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.

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