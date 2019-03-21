Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до летаВедомости вчера в 11:06

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
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Дмитрий Козак
Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК вчера в 10:57

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