Правительство заморозило цены на бензин до летаВедомости 11:06

Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Правительство заморозило цены на бензин до лета

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Происшествия Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.

Авто Началось производство пикапа Jeep Gladiator Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.

Космос С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.

Армия и оружие В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

Общество Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.

Политика Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана» Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.

Технологии Древнеримскую фабрику по производству плитки раскопали в Англии На северо-западе Англии были обнаружены руины древнего сооружения, которое могло быть древнеримской фабрикой по производству плитки.

Общество Алексей Текслер начал объезд Челябинска с новых микрорайонов Алексей Текслер, перед которым стоит задача всего за полгода показать свою эффективность на посту главы Южного Урала, начал объезд региона.

Здоровье Белинскому и Кафке посулили излечение в современной Москве Литературный критик Виссарион Белинский и писатель Франц Кафка, скончавшиеся от туберкулеза, скорее всего, могли бы выжить, если бы жили в современной Москве.

Авто В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9 В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.

Шоу-бизнес Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Экономика Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.

Происшествия Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

Шоу-бизнес На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик» В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Наука Ученые заставили молекулу ДНК делить и умножать Команда ученых из Калтеха, возглавляемая Эриком Винфри, опубликовала статью о результатах исследования в журнале Nature 21 марта 2019 года.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Футбол Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020 Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.