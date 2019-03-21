Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до летаВедомости 11:06
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Читать в источнике
Оценить20
Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК 10:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Происшествия
В аэропорту японской столицы столкнулись два грузовых самолета
Как передает информагентство Kyodo, в японской столице в международном аэропорту Нарита произошло столкновение двух грузовых самолетов.
Обновлено в 22:59
Авто
Названы автомобили, которые сложнее всего угнать
Исследовательский центр Thatcham Research из Британии опубликовал рейтинг автомобилей, наиболее защищенных от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено в 21:29
Общество
Гидрометцентр ожидает в Петербурге жаркий август
Обновлено в 08:55
Общество
Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:16
Технологии
Владислав Новый о новом сервисе Google
Владислав Новый о новом сервисе Google Google 19 марта сделала один из самых масштабных своих анонсов за последнее время, объявив о скором запуске стримингового сервиса для видеоигр Stadia.
Обновлено в 18:24
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Баскетбол
«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Первые самостоятельные полеты выполнили молодые летчики Су-25 авиаполка ВВО в Забайкалье
Лейтенанты, прибывшие в полк в мае прошлого года, выполнили взлет, посадку и полет в заданном квадрате на штурмовиках Су-25 «Грач».
Обновлено в 10:05
Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено в 19:26
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Важное за сутки
ОРВИ засыпает, просыпаются осложнения: когда слабость и кашель после болезни становятся опасными
Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз.
Обновлено в 23:00
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Авто
Кроссовер Infiniti QX60 получит новый двигатель в России
Сообщается, что новый двигатель, представленный в российской версии автомобиля, был установлен в кроссоверы американского производства еще в 2016 году.
Обновлено в 19:18
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Экономика
Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз
В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 21:21
Происшествия
60 человек погибли при крушении парома в Ираке
На реке Тигр на севере Ирака перевернулся пассажирский паром. Погибли по меньшей мере 60 человек.
Обновлено в 10:22
Футбол
Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:47
Кино
В новой экранизации по книге Иванова сыграют Миронов и Бондарчук
Евгений Миронов предстанет в образе епископа Ионы, а Федор Бондарчук — в роли великого князя Московского и государя Всея Руси Ивана III.
Обновлено в 17:36
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 15:21
Общество
РФ и Китай соединили две части моста через Амур
Обновлено в 03:09