Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru 14:51

Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

с чего всё началось

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

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