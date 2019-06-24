Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.ТАСС14:42
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