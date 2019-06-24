Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

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