Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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СМИ сообщают о решении правительства не продлевать заморозку цен на топливо

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Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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