Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12
Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Наука
Полуметровую голову самого древнего волка обнаружил охотник в Якутии
Обновлено вчера в 13:20
Наука
Химики Уральского университета создали беспохмельное пиво
Обновлено в 00:58
Общество
Мускулистая ворона озадачила пользователей сети
Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.
Обновлено в 00:30
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Политика
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Космос
Открыта самая «тяжелая» планетарная туманность
Совершенно случайно эксперты обнаружили самую «тяжелую» планетарную туманность, чья звезда-прародитель имела массу в 5,5 раз больше Солнца.
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье
Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах
Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Полицейские изъяли поддельную одежду и обувь на 2,6 млн руб. в Королеве
В ходе оперативных мероприятий в городском округе Королев изъята контрафактная продукция на 2,6 млн руб. Об этом сообщила Агентству городских новостей "Москва" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Вечный король: правда ли, что Майкл Джексон инсценировал смерть?
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Здоровье
Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку
Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор».
Обновлено вчера в 14:00
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21