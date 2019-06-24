Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Наука
Ученые обнаружили подтип шизофрении, схожий с нейродегенеративным заболеванием
Как обнаружили специалисты, половина изученных образцов содержала значительно более высокие уровни аномальных белков (в сравнении со здоровыми образцами).
Обновлено в 04:19
ЖКХ
В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды
В последние дни из-за жаркой погоды значительно увеличилось потребление воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 02:51
Политика
Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
Обновлено в 04:01
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Экономика
Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Общество
Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Филадельфия» обменяла Хартмана в «Даллас»
Американский форвард Райан Хартман в результате обмена сменил "Филадельфия Флайерз" на "Даллас Старз", сообщается на сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 18:58
Здоровье
Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания
Обновлено в 03:10
Экономика
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для иностранных судов
Порт Диксон в Красноярском крае откроют для захода иностранных судов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 02:42
Кино
Дэнни Бойл планирует сделать продолжение «28 дней спустя»
Обновлено в 03:25
Финансы
Рубль незначительно растет к доллару и евро
Рубль незначительно прибавляет по отношению к евро и доллару во вторник, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Религия
Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ
Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32