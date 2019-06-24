Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
Ведомостивчера в 17:57

Подробнее о событии

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Эхо Москвы04:30

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

РИА Новости02:10

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

«Ведомости»: правительство решило не продлевать соглашение об ограничении цен на топливо

Коммерсантъ03:04

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Политика

Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке

Обновлено в 09:30
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны советских солдат

Белгородский митрополит Иоанн вечере памяти жертв Великой Отечественной войны рассказал, что в начале ВОВ гибли только "безбожники".
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

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Обновлено в 07:40
Финансы

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.
Обновлено в 09:53
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
Обновлено в 09:42
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

Появился браслет, бьющий владельца током за курение и обжорство

Браслет Pavlok, которые бьет владельца током за вредные привычки, выпустили в США.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета

В Великобритании 11-летний подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 09:53
Музыка

Майкл Джексон: почему его именем пугают детей

Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Общество

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко

Ростовский областной суд сократил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новейшая система ПВО С-500 поступит в войска в ближайшие годы.
Обновлено в 10:02
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