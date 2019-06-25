Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
Ведомостивчера в 17:57

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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Власти не будут продлевать заморозку цен на бензин

URA.Ruвчера в 16:15

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливо

ФАНвчера в 16:12

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Lenta.ruвчера в 14:51

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Политика

Соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси

Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Футбол

В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА

Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика

Нацистскую символику разрешат использовать в фильмах

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Футбол

Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Культура

«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября

Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Нижний храм Главного храма Вооруженных сил украсят керамикой в стиле гжель

Отделка нижнего (малого) храма Главного храма Вооружённых сил России будет выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, сообщил во вторник РИА Новости главный архитектор Главного храма ВС РФ Дмитрий Смирнов на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 10:09
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

Обновлено в 09:58
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Гаджеты

Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру

Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Напомним, в конце прошлой недели лидер РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перелеты в Грузию.
Обновлено в 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
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