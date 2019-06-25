Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси
Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Футбол
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА
Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
Нацистскую символику разрешат использовать в фильмах
Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Футбол
Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном
Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Нижний храм Главного храма Вооруженных сил украсят керамикой в стиле гжель
Отделка нижнего (малого) храма Главного храма Вооружённых сил России будет выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, сообщил во вторник РИА Новости главный архитектор Главного храма ВС РФ Дмитрий Смирнов на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 10:09
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
Обновлено в 09:58
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру
Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Напомним, в конце прошлой недели лидер РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перелеты в Грузию.
Обновлено в 08:55