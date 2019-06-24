Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
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Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

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СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

РИА Новости02:10

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Эхо Москвы04:30

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Lenta.ruвчера в 14:51

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
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