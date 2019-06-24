Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Общество
В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме
Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
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Общество
В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге состоялось одно из главных событий года – праздник выпускников школ «Алые паруса».
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Происшествия
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21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
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Обновлено вчера в 00:27
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Политика
Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство
Правительство предлагает сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о виде на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе
Обновлено в 09:10
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
Обновлено в 09:21
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Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»
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Обновлено в 07:59
Общество
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Обновлено в 08:15
Авто
Компания Bentley отметит свое 100-летие в Гудвуде
Череда праздничных мероприятий в честь столетнего юбилея марки Bentley Motors продолжится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 07:48
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Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
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Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
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Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник, 25 июня, в Камчатском крае. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено в 06:47
Политика
Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25