Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.

с чего всё началось

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

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