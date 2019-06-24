Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Экономика
Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что 8 – 10 лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.
Обновлено в 04:26
Политика
В Роспотребнадзоре заявили об ухудшении качества грузинского вина
В ведомстве утверждают, что в период с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского вина увеличился в 2,9 раза до 203 тысяч литров.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Общество
Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова
По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация».
Обновлено в 07:01
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака
В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Футбол
Глушакову работу предложила Бузова
Обновлено в 04:10
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20 в Осаке.
Обновлено в 06:27
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В семье Натальи Подольской произошел несчастный случай
Обновлено в 02:07