Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.

с чего всё началось

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Космос Страховщики не захотели страховать запуск спутника «Метеор» Запуск спутника запланирован на третий квартал 2019 г. Сервис по теме: Страховые тендеры и договоры.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Экономика Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".

Политика Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении РФ права голоса.

Армия и оружие В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.

Армия и оружие В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал изданию «Московский комсомолец» о своем отношении к протестам в Тбилиси.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

Политика Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.

Происшествия В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Политика США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Финансы Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Авто Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.

Экономика Китай отказался от канадского мяса Пекин потребовал от канадских властей провести расследование, которое показало, что 188 ветеринарных сертификатов на мясо были поддельными.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.