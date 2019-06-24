Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
Читать в источнике
Оценить211
с чего всё началось
Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.Ведомостивчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Общество
В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено в 22:20
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено в 20:42
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
Организатор концерта в Минске раскрыл детали райдера Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.
Обновлено в 10:24
Экономика
Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось
Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено в 10:10
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа
Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
Обновлено в 12:33
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Общество
Итоги восьмого ежегодного Форума «Актуальные вопросы информационной безопасности» (21 июня, 2019)
19 и 20 июня 2019 года во Владивостоке компания «Информационный центр» провела восьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности».
Обновлено в 20:00
Экономика
На Украине появится купюра номиналом 1000 гривен
Обновлено в 14:56
Политика
ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии «Движение новых сил» на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — заявила судья.
Обновлено в 17:08
Общество
По антисанитарии ударят длинным рублем
Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.
Обновлено в 18:06
Футбол
«Краснодар» отправился на сбор в Австрию
Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
Обновлено в 04:02
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено вчера в 12:15