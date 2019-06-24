Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливоLenta.ru вчера в 14:51

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Об этом агентству ТАСС сообщили несколько источников в министерствах и нефтяных компаниях.
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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.
Ведомостивчера в 17:57

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Удачное время для цен на бензин

Интерфакс11:59

Топливный союз исключил рост цен на бензин после «разморозки»

Национальная служба новостей07:01

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42

СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

РИА Новости02:10

СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Эхо Москвы04:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
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Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
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Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
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Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
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Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

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Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.
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Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено в 10:10
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
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Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

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На Камчатке произошло сильное землетрясение

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Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа

Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
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Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
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Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Общество

Итоги восьмого ежегодного Форума «Актуальные вопросы информационной безопасности» (21 июня, 2019)

19 и 20 июня 2019 года во Владивостоке компания «Информационный центр» провела восьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности».
Обновлено в 20:00
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На Украине появится купюра номиналом 1000 гривен

Обновлено в 14:56
Политика

ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили

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По антисанитарии ударят длинным рублем

Планы анонсированной правительством надзорной реформы действительно вызвали пересмотр контролерами регламентирующего эту деятельность законодательства — однако пока в пользу его ужесточения.
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«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
Обновлено в 04:02
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Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено вчера в 12:15
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