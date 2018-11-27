При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.

Энергетика Энергетика WP: цены на нефть упали после беседы Трампа с саудовскими властями Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил руководству Саудовской Аравии, когда цена на нефть была $82 за баррель, после чего она стала падать.

Энергетика Энергетика Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.

Энергетика Энергетика Дворкович: Россию устраивает нынешний уровень цен на нефть Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну устраивает нефть по цене около $70 за баррель.

Энергетика Энергетика Эксперт назвал причины падения цен на нефть Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев рассказал НСН, какие процессы на мировом рынке привели к снижению цены на «чёрное золото».

Энергетика Энергетика Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Энергетика Энергетика Бразильский Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.

Энергетика Энергетика Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.

Энергетика Энергетика В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.

Энергетика Энергетика На газификацию Кировской области выделят в 3,6 раз больше денег После сегодняшней рабочей встречи Алексей Миллер заявил, что финансирование программы газификации области в 2019 году вырастет в 3,6 раза по сравнению с текущем годом, то есть с 235 млн рублей до 850 млн.

Энергетика Энергетика Кузбасс переходит на электрификацию и подземную добычу угля Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Энергетика Энергетика Цены на бензин растут из-за своп-сделок с участием перекупщиков По мнению экспертного сообщества и журналистов, своп-схемы с участием посредников и сбытового подразделения «Газпромнефти» порождает две проблемы.

Энергетика Энергетика После смены поставщика газа в Краснодаре цены на топливо не вырастут Потребители не ощутят каких-то изменений, просто произойдет смена поставщика — вместо «Краснодар горгаза» поставкой будет заниматься «Газпром межрегионгаз Краснодар», а все останется точно таким же — потребители будут получать счета и оплачивать их любым удобным способом — наличными, через личный кабинет и так далее.

Энергетика Энергетика Египет возвращается на газовый рынок Иордании 26 ноября телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что с января 2019 года Египет намерен восстановить поставки природного газа в Иорданию.