Лесные пожары
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском 05:56
«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева. Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
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