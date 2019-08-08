Лесные пожары
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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с чего всё началось
«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Медведева.Коммерсантъ08:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:55, Вашингтон
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