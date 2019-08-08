Лесные пожары

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском 05:56

«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева. Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Коммерсантъ08:20

Кабмин выделит 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в регионах

РБК07:14

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Российская газета06:10

Медведев заявил о выделении почти 6 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров

Газета.Ru06:26

Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

РИА Новости05:59

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

RT на русском05:56

Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

ТАСС06:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:13, Вашингтон
Гаджеты

В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.
Обновлено в 17:26
Здоровье

Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение

Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Культура

Выставочный проект «ОКО» открывается в залах музея Востока

Обновлено в 04:17
Общество

Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Энергетика

В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Происшествия

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо

Обновлено в 12:44
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

Обновлено в 14:53
Здоровье

В Хабаровском крае началась вакцинация жителей подтопленных территорий

В Хабаровском крае гражданам, которые проживают на подтопленных из-за паводка территориях, начали делать прививки, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 10:07
Экономика

Всероссийский День льняного поля примет Тверская область

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией

Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Технологии

Хакеры научились редактировать чужие сообщения в WhatsApp

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей.
Обновлено в 17:23
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Экономика

Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Кино

Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС

Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий: Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь "Эр-Рукбан" покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Милла Йовович заявила о третьей беременности

Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное