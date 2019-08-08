Лесные пожары
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском 05:56
«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева. Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:13, Вашингтон
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