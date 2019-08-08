Лесные пожары
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском вчера в 05:56
«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева. Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Медведева.Коммерсантъвчера в 08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Якутия получит дополнительные средства от правительства РФ на борьбу с лесными пожарами
Якутия 24вчера в 08:24
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:04, Вашингтон
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в пятницу перестановки в правительстве и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа
Обновлено вчера в 23:22
Политика
МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг
В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено вчера в 21:08
Технологии
В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено вчера в 05:47
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
Остатки древнего окаменевшего леса, в котором росли первые деревья, были найдены неподалеку от города Синьхан на востоке Китая.
Обновлено вчера в 21:55
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено вчера в 16:40
Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено 06 августа в 13:19
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено вчера в 09:17