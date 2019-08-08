Лесные пожары

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском вчера в 05:56

«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева. Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
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с чего всё началось
«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба
 правительства слова господина Медведева.
Коммерсантъвчера в 08:20

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Италия предлагает помощь России в борьбе с пожарами

ANNA-Newsвчера в 16:55

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

RT на русскомвчера в 05:56

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Коммерсантъвчера в 08:20

Кабмин выделит 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в регионах

РБКвчера в 07:14

Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

РИА Новостивчера в 05:59

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Российская газетавчера в 13:22

Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

ТАССвчера в 06:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
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