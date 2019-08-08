Лесные пожары
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровRT на русском 05:56
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
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Кабмин обсудит выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО
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