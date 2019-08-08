с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

Космос Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог» Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.

Политика В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разрушили» Соединённые Штаты и сделали это намеренно.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Футбол Стали известны расходы английских клубов на трансферы Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Общество Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.

Происшествия Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.

Технологии «СКБ-Банк» протестировал ETHIC от «Инфосекьюрити» Стремясь обеспечить передовую проактивную защиту своих информационных активов, «СКБ-Банк» принял решение на практике оценить возможности сервиса ETHIC.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Шоу-бизнес Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".

Общество В Петербурге отмечают 75-летие со дня окончания Ленинградской битвы Кровопролитная битва за Ленинград завершилась 9 августа 1944 года. Для Петербурга сегодня особенный день воинской славы.

Политика Китай попросил США «не совать нос» в Гонконг МИД Китая сделал официальное заявление в связи со вмешательством Соединенных Штатов в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР.

Политика В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.

Авто BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.

Политика Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.