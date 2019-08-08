Лесные пожары
Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровАБН вчера в 06:14
Правительство выделит из резерва 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в нескольких областях.
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с чего всё началось
«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Медведева.Коммерсантъвчера в 08:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество
Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве
Обновлено в 06:14
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
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Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии
Обновлено в 06:57
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
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Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Общество
Тайфун «Лекима» приближается к Китаю
Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".
Обновлено в 06:59
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Музыка
Клип Эда Ширана Nothing On You бьет рекорды YouTube по просмотрам
В ближайшее время клип может побить рекорд YouTube по количеству просмотров ролика за сутки.
Обновлено в 07:07
Автоспорт
Квят выступил против сокращения тестов
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал инициативу сокращения предсезонных тестов.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Обновлено 07 августа в 18:00
Происшествия
Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли
Обновлено в 07:11
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Бывший муж Ани Лорак показал свою девушку
Влюбленные, не стесняясь, целовались на публике, не боясь быть узнанными, и, похоже, уже тогда Мурату не терпелось показать миру свою новую любовь.
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Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
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Здоровье
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Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о послеоперационном состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которой после избиения потребовалась ампутация части правой руки.
Обновлено в 05:40
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45