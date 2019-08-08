с чего всё началось

Правительство выделит из резерва 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в нескольких областях.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

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Здоровье Названы самые опасные для здоровья сыры Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Кино Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.

Общество Тайфун «Лекима» приближается к Китаю Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".

Общество Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Музыка Клип Эда Ширана Nothing On You бьет рекорды YouTube по просмотрам В ближайшее время клип может побить рекорд YouTube по количеству просмотров ролика за сутки.

Автоспорт Квят выступил против сокращения тестов Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал инициативу сокращения предсезонных тестов.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

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Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

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