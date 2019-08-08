Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.

Футбол Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака» После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.

Экономика Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Технологии Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.

Политика Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Политика Зеленский заявил о намерении провести на Украине земельную реформу Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о своих планах провести в стране земельную реформу, которая позволит в 2020 году открыть рынок сельскохозяйственных земель.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter «Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.

Экономика Всероссийский День льняного поля примет Тверская область Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Политика МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.

Наука Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Политика МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией Безрассудная политика Вашингтона стала причиной срыва переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами.

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.

Гаджеты AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3 Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.

Футбол Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матче У победителей встречи покер оформил Корентен Толиссо, по три мяча забили Роберт Левандовски, Леон Горецка и Томас Мюллер, дубли на свой счет записали Сарприт Сингх, Ренату Саншеш и Кваси Окьери Вридт, по разу отличились Леон Даяку, Александер Нолленбергер, Серж Гнабри и еще один мяч футболисты проигравшей команды забили в свои ворота.