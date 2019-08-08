Лесные пожары

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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Российская газета13:22

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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РБК07:14

Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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