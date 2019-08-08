Лесные пожары

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Коммерсантъ08:20

Кабмин выделит 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в регионах

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Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Российская газета06:10

Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

РИА Новости05:59

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Газета.Ru06:26

Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

ТАСС06:00
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