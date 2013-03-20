Лесные пожары

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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Правительство выделит средства Амурской области, пострадавшей от паводка

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РБК07:14

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Газета.Ru06:26

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Российская газета06:10

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

RT на русском05:56

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Коммерсантъ08:20

Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

ТАСС06:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
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