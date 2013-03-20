Лесные пожары
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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