Лесные пожары

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублейРоссийская газета 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.
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Правительство выделит из резервов почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

ТАСС06:00

Кабмин выделит 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в регионах

РБК07:14

Медведев заявил о выделении почти 6 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров

Газета.Ru06:26

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

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Правительство выделит средства из резерва на тушение лесных пожаров

РИА Новости05:59

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

RT на русском05:56

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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