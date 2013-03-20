Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из резерва правительства будет выделено почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. На заседании кабмина в четверг он напомнил, что анонсировал эти решения во время своей недавней поездки в Сибирь и на Дальний Восток.

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Политика Обостряются отношения Индии и Пакистана Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.

Космос Обсерватории «Спектр-РГ» снова скорректировали орбиту Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» уже во второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Опрошенные «Медузой» специалисты сказали, что далеко не всю эту информацию можно получить в открытом доступе (например, из соцсетей), поэтому продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «серые» базы, слитые и купленные на черном рынке.

Футбол «Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».

Здоровье Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта» Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.

Экономика Россия резко нарастила экспорт легковых автомобилей За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Кино Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Общество ФАС возбудила дело после рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении общества защиты животных «Ответ» после рекламы ветеринарной клиники, в которой сообщалось о бесплатной кастрации неверных мужей.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.