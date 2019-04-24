Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникамКоммерсантъ вчера в 06:26
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
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В 2019 году нефтяникам выплатят компенсацию из ФНБ в 400-450 млрд рублей
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