Энергетика
За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБГазета.Ru 12:44
Правительство определило механизм сдерживания цен на бензин и дизель на внутреннем рынке. В этом году на эти цели будет выделено 400-450 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
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Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
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Прямая трансляция матча 24 апреля в 20:55 Лидер чемпионата петербургский «Зенит» в 25-м туре РПЛ примет на домашнем поле московское «Динамо».
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Если «мегафонная дипломатия» США обернётся «мегатонной дипломатией», американские диппредставители пожалеют, что не нашли конструктивных вариантов диалога, заявил 24 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя слова посла США в Москве Джона Хантсмана, грозившего авианосцами.
Обновлено в 12:00
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Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
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Чистый четверг-2019: традиции, приметы и обычаи
В последнюю перед Пасхой неделю соблюдается особо строгий пост. В Чистый четверг принято наводить дома порядок, стирать и убирать.
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Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
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Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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Обновлено вчера в 20:11
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Футбол
Врач «Зенита» навестил Кокорина в изоляторе
Обновлено в 06:28
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском
Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов".
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Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
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Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
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Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
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«Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси» интересуются Инсинье
По информации Corriere dello Sport, к Инсинье проявляют интерес «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси». Итальянец может сменить обстановку этим летом.
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Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
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Террористы провели новую провокацию с химическим оружием в Сирии
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Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
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Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову
В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову.
Обновлено в 11:41