Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение главы кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства. По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн.

Экономика Экономика АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира» АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.

Экономика Экономика Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Экономика Экономика «Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода "Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

Финансы Финансы Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.

Экономика Экономика Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Экономика Экономика Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков В новой версия Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место.

Экономика Экономика Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.

Экономика Экономика Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12% За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.

Экономика Экономика Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.

Экономика Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).

Экономика Экономика Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.