Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение главы кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства. По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн.

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

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