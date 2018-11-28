Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминияИнтерфакс03:03
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение главы кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства. По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн.
Интерфакс03:03
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Правительство России выделит Росрезерву до 10 млрд руб. на закупку и хранение алюминия, говорится в распоряжении председателя правительства Дмитрия Медведева, подписанном 26 ноября.Коммерсантъ07:10
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 07:56
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 07:31
Экономика
АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 08:10
Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 07:17
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 07:32
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12%
За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.
Обновлено в 07:54
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 07:45
Экономика
Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги.
Обновлено в 07:58
Экономика
Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
Обновлено в 07:59
Экономика
Парламент Петербурга утвердил параметры бюджета на 2019 год
Аналогичная показателю 2019 года сумма дефицита закладывалась в бюджет на 2018 год при доходах 538,7 млрд руб. и расходах 591,6 млрд руб. Социальная направленность Ранее сообщалось, что при рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова депутатской фракцией "Единая Россия".
Обновлено в 06:32
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин сравнил биткоин с мыльным пузырем
Криптовалюта биткоин сдулась как мыльный пузырь, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 07:57
Экономика
Проект арктического порта Индига могут реанимировать
Ранее глава округа Анатолий Цыбульский сообщил, что после того, как инициатива «Роснефти» по вывозу через порт Индига сжиженного природного газа потерпела крах, крупные инвесторы из других отраслей выразили заинтересованность в строительстве порта, для перевалки через него грузов на Севморпуть.
Обновлено в 08:01