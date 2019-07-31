Экономика
Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»Ведомости вчера в 07:30
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из бюджета 103,6 млрд руб. в 2019–2022 гг. на строительство терминала «Утренний» для проекта «Новатэка» по сжижению газа «Арктик СПГ – 2». Еще 40,6 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
«Реал» дважды пытался подписать Пуйоля
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
Обновлено в 01:02
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Дым пожаров портит сердечно-сосудистую систему
Врач Ярослав Ашихмин прояснил ситуацию. Он заявил, что дым от пожаров портит сердечно-сосудистую систему миниатюрными продуктами горения.
Обновлено вчера в 14:16
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено вчера в 16:12
Культура
Скончался режиссер Харольд Принц
Обновлено вчера в 12:16
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Политика
Шнуров написал стихотворение про Путина без мата
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихи, посвященные президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 00:49
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Футбол
Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup
Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57