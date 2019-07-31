Экономика
Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»Ведомости 07:30
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из бюджета 103,6 млрд руб. в 2019–2022 гг. на строительство терминала «Утренний» для проекта «Новатэка» по сжижению газа «Арктик СПГ – 2». Еще 40,6 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
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