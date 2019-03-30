Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114РБК вчера в 08:37

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Политика В Крыму усилили охрану границы с Украиной Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Единоборства Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.

Политика Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти Журналистам одного из российских изданий политолог рассказал, что принятые не так давно законы о «фейковых новостях и наказаниях за оскорбление власти» могут быть связаны именно к тому, что российская власть готовится к такой войне элит.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Политика На Украине начались президентские выборы На Украине начался первый тур президентских выборов.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Кино Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Футбол «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» Московский "Спартак" одержал победу в матче 21 тура Российской премьер-лиги над "Ахматом".

Религия 31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную 31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).

Политика Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» 21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Политика Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.