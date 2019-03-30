Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114РБК вчера в 08:37

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
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ОАК получит 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Life.ruвчера в 07:54

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

РБКвчера в 08:37

ОАК докапитализируют на 2,2 млрд рублей для производства самолета Ил-114

ТАССвчера в 08:19

Медведев распорядился выделить ОАК более 2 млрд рублей для производства ИЛ-114

Ведомостивчера в 07:55

ОАК докапитализируют на 2,22 млрд рублей для производства самолетов Ил-114

Коммерсантъвчера в 11:11

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

RT на русскомвчера в 07:48

ОАК будет докапитализирован на 2,2 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 07:43
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Политика

В Крыму усилили охрану границы с Украиной

Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Единоборства

Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.
Обновлено в 01:18
Политика

Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти

Журналистам одного из российских изданий политолог рассказал, что принятые не так давно законы о «фейковых новостях и наказаниях за оскорбление власти» могут быть связаны именно к тому, что российская власть готовится к такой войне элит.
Обновлено в 01:12
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начался первый тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним

Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено 29 марта в 20:54
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено вчера в 01:20
Футбол

«Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом»

Московский "Спартак" одержал победу в матче 21 тура Российской премьер-лиги над "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:46
Религия

31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную

31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами

Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 21:16
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Минобороны ответило на заявления о «перехвате» российских Ту-160

Обновлено вчера в 11:01
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Горловки в день выборов

Обновлено в 02:18
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

В оккупированной ВСУ части Донбасса ажиотажа на избирательных участках нет

Жители оккупированной киевскими карателями части Донбасса не торопятся идти на избирательные участки для голосования за нового президента Украины.
Обновлено в 02:07
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Пассажирский самолёт
Советский и российский пассажирский самолёт производства КБ Ильюшина, из семейства двухмоторных турбовинтовых самолётов для местных авиалиний. Рассчитан на 64 пассажира и дальность полёта 1500 км; предназначен для замены самолётов семейства Ан-24.
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