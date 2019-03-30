Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114РБК вчера в 08:37
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
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Медведев распорядился выделить ОАК более 2 млрд рублей для производства ИЛ-114
Ведомостивчера в 07:55
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Политика
В Крыму усилили охрану границы с Украиной
Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Единоборства
Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.
Обновлено в 01:18
Политика
Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти
Журналистам одного из российских изданий политолог рассказал, что принятые не так давно законы о «фейковых новостях и наказаниях за оскорбление власти» могут быть связаны именно к тому, что российская власть готовится к такой войне элит.
Обновлено в 01:12
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начался первый тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено вчера в 09:39
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено 29 марта в 20:54
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено вчера в 01:20
Футбол
«Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом»
Московский "Спартак" одержал победу в матче 21 тура Российской премьер-лиги над "Ахматом".
Обновлено вчера в 11:46
Религия
31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную
31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии
Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами
Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.
Обновлено в 01:47
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления о «перехвате» российских Ту-160
Обновлено вчера в 11:01
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Горловки в день выборов
Обновлено в 02:18
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В оккупированной ВСУ части Донбасса ажиотажа на избирательных участках нет
Жители оккупированной киевскими карателями части Донбасса не торопятся идти на избирательные участки для голосования за нового президента Украины.
Обновлено в 02:07