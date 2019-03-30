Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114RT на русском 07:48

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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ОАК докапитализируют на 2,22 млрд рублей для производства самолетов Ил-114

Коммерсантъ11:11

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

РБК08:37

ОАК будет докапитализирован на 2,2 млрд рублей

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Life.ru07:54

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

RT на русском07:48

ОАК докапитализируют на 2,2 млрд рублей для производства самолета Ил-114

ТАСС08:19
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