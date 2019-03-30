Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114РБК 08:37
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
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Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Белогорске встретили «Сирийский перелом»
Обновлено в 03:41
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика
Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу
В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Экономика
Какие российские законы вступают в силу в апреле
В России в апреле вступит в силу целый ряд законов и нововведений.
Обновлено 28 марта в 02:24
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Обновлено в 05:51
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Авто
Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной
Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США расценят размещение иностранных войск в Венесуэле как угрозу
Вашингтон осуждает попытки правительства Николаса Мадуро в попытках удержать власть при помощи иностранных военнослужащих, подчеркнул Болтон.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Прокуратура Турции провела аресты в командовании сухопутных сил
В рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Анкары против террористической организации Фетхуллаха Гюлена, принято решение об аресте 7 военных, несущих службу в Командовании сухопутных сил Турции.
Обновлено в 08:31
Культура
Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве
Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Авто
Загрузка производства автомобилей в России составляет около 40%
Степень загрузки российских автомобильных заводов составляет около 40%, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
Обновлено в 05:38
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28