Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114RT на русском 07:48
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол
В Китае есть VAR, но офсайдную линию проводят с помощью бумажки
Судья понадеялся на видеопомощника, после чего началось странное – в компьютерной программе не оказалось линии для определения офсада.
Обновлено в 09:18
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Кино
«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»
Картина "Война Анны" Алексея Федорченко удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Обновлено в 16:44
Наука
Китайцы научились печатать трибоэлектрические генераторы на ткани
Группа инженеров под руководством Инина Чжана (Yingying Zhang) из Университета Цинхуа разработала метод, позволяющий печатать на ткани волокна, состоящие из двух слоев.
Обновлено 28 марта в 12:31
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
США сообщили об аэродинамической трубе для гиперзвуковых ракет
США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Страсбур» в четвертый раз выиграл Кубок лиги
"Страсбур" в финале Кубка лиги обыграл "Генгам".
Обновлено в 18:48
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Общество
В работе Netflix произошел сбой
Сбой в работе компании потокового видео Netflix наблюдается в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Третьяковке сработала сигнализация
В Третьяковской галерее на Крымском валу сработала сигнализация.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика
Весной в армию призовут 135 тысяч человек
В прошлую весеннюю кампанию в российскую армию призвали 128 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс. В январе Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
Обновлено в 13:19
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Игры
Valve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру Index
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Общество
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили американский беспилотник
Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55