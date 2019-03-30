Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114RT на русском 07:48
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Футбол
Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета
Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» Ральф Хазенхюттль заявил, что игроки не имеют доступа к Wi-Fi в отелях, где останавливаются перед матчами.
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Общество
В Грузии простились с Нодаром Мгалоблишвили
В Грузии простились с народным артистом республики, актером кино и театра Нодаром Мгалоблишвили. Он умер 26 марта на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:49
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Авто
5 основных причин почему машина не заводится
Обновлено в 10:24
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Общество
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России
Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36
Общество
30 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в субботу днем повышалась до 8,4 градуса, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и Подмосковья.
Обновлено в 11:59
Авто
Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории
Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
Обновлено в 11:33
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Космос
Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны
Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»
«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Митинг в Барселоне вылился в беспорядки
В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
«Динамо» не создало особо опасных моментов, чтобы отыграться. В данный момент «Локомотив» с 38 очками идет вторым в турнирной таблице.
Обновлено в 08:55
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Политика
Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз
«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Фронтальная камера Samsung Galaxy S10 работает в программах на 6 Мп
При использовании сторонних приложений камера смартфона не показывает широкий угол, а ее разрешение переходит на 6 Мп.
Обновлено в 11:59
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53