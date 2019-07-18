Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил: "Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов" (цитата по ТАСС).

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