Экономика
Правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублейThe Moscow Post вчера в 06:10
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил: "Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов" (цитата по ТАСС).
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.ТАССвчера в 05:41
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Власти России выделят 14,1 млрд рублей для восстановления пострадавших от паводков районов Иркутской области
Иркутск Сегоднявчера в 06:45
Правительство РФ выделит 14 миллиардов рублей на строительство жилья для пострадавших в наводнении
Твой Иркутсквчера в 06:22
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
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Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
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Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Врача уволили после жалобы на опасное оборудование и низкие зарплаты
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Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android показали на фото
В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
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Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Общество
Первый Международный день шахмат пройдет на ВДНХ 21 июля
Первый Международный день шахмат, приуроченный к 80-летнему юбилею Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), пройдет в столице 21 июля.
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Авто
Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport
В Сеть попали первые снимки обновленной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, на которых автомобиль предстал без камуфляжа сразу после сборки в Тайланде.
Обновлено в 04:51
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Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
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Алла Пугачева притворилась глухой
В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
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В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Московский Парк Горького в субботу, 20 июля, пригласил москвичей на "битву тортов".
Обновлено в 05:28
Политика
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Гаджеты
Вражеский FaceApp: почему русский сервис вызвал панику на Западе
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Обновлено в 05:15
Футбол
Джанаев: Федун дал команду меня зачехлить
Новый голкипер «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал слухи о том, что он сдавал матчи в 2009 году.
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Хоккей
Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ
Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, который остался председателем, директор департамента проведения соревнований КХЛ и заместитель председателя Сергей Козлов, ответственный секретарь Александр Солнцев, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и независимые эксперты Михаил Бутурлин, Александр Гуськов и Александр Поляков.
Обновлено в 06:04
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Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Футбол
Betting Insider: Шандор Варга занимается переходом Трезеге в «Зенит»
По информации источника Betting Insider, британское агентство Base Soccer предлагает услуги своего клиента чемпиону России через своего представителя на восточноевропейском рынке, известного венгерского посредника Шандора Варгу, который уже поспособствовал ранее переезду в Санкт-Петербург защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера».
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В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины
В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26