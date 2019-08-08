с чего всё началось

Правительство выделит из резерва 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в нескольких областях.

Экономика Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.

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Общество В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Политика Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.

Общество Московские власти рассказали о последствиях непогоды Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы 27-летняя Елизавета Трощенкова является неоднократным призером российских и международных чемпионатов по конному спорту.

Происшествия На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Авто В Беларуси стали собирать новый седан Geely Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.

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Политика В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.

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Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.