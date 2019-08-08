Лесные пожары
Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровАБН вчера в 06:14
Правительство выделит из резерва 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в нескольких областях.
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с чего всё началось
«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена, и ее нужно контролировать»,— приводит пресс-служба правительства слова господина Медведева.Коммерсантъвчера в 08:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика
Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения
Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.
Обновлено в 00:46
Общество
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы
27-летняя Елизавета Трощенкова является неоднократным призером российских и международных чемпионатов по конному спорту.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы
На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Авто
В Беларуси стали собирать новый седан Geely
Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В выходные на Урале сотрудники ГИБДД устроят охоту на пьяных водителей
В пятницу и предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут масштабный рейд в городах Свердловской области: будут ловить водителей, которые находятся за рулем в состоянии опьянения.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ
Обновлено в 02:21
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Фото: автомобиль снес пешеходов на зебре в Петербурге
Автомобиль влетел в пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, в Петербурге. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали три человека.
Обновлено в 04:21
Транспорт
11 августа столичные улицы перекроют из-за мусульманского праздника
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Политика
Американский журнал похвалил губернатора Колымы Сергея Носова
Американский журнал Foreign Policy выпустил статью под названием "Россия — это не только Путин".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено 07 августа в 05:20
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Каспийском море нашли фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана
«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — цитирует ведомство РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Футбол
Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»
Полузащитник Динамо Шарль Каборе прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с Зенитом.
Обновлено в 02:36