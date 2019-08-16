Экономика

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»РИА Новости 08:42

Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
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Кабмин выделит на реконструкцию аэропорта Домодедово 620 млн рублей

Парламентская газета08:59

Кабмин в 2019 году выделит 620 млн рублей на реконструкцию аэропорта Домодедово

ТАСС08:41

Кабмин в 2019 году выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»

ПРАЙМ08:52

Правительство выделит 620 млн руб. на реконструкцию аэродрома в «Домодедово»

Интерфакс - Россия08:49

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»

РИА Новости08:42

На реконструкцию Домодедова кабмин выделит 620 млн рублей

Говорит Москва08:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
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