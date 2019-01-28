Экономика

Правительство выделит 1,6 млрд на проект самолета МС-21Газета.Ru 06:00

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении субсидий в размере почти 1,6 млрд на проект самолета МС-21, передает ТАСС. Об этом он сообщил в ходе совещании с вице-премьерами.
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Дмитрий Медведев
Правительство выделяет субсидии на создание, производство и поддержку продаж самолета МС-21. В 2019 году на эти цели будет направлено почти 1,6 млрд рублей. Работа по запуску МС-21 в серию – продолжается. Уверен, что благодаря господдержке она будет еще более эффективной.
— Дмитрий Медведев, российский политикSM News 07:27
с чего всё началось
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление
 о субсидировании создания, производства и дальнейшего обслуживания среднемагистральных самолетов МС-21, в нынешнем году на эти цели будет выделено почти 1,6 млрд руб.
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