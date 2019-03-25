Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жильяREGNUM вчера в 20:51
Документы о выделении средств на расселение людей из аварийного жилья подписаны российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявил он на совещании со своими заместителями. По его словам, нужно в течение пяти лет расселить более 530 тысяч человек, 9,5 млн кв. метром жилья.
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Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС вчера в 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.Российская газетавчера в 07:35
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Фонд ЖКХ получит более 106 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах
Интерфаксвчера в 08:01
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