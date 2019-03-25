Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жильяREGNUM 20:51
Документы о выделении средств на расселение людей из аварийного жилья подписаны российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявил он на совещании со своими заместителями. По его словам, нужно в течение пяти лет расселить более 530 тысяч человек, 9,5 млн кв. метром жилья.
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Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
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