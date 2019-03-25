Общество

Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублейРИА Новости 07:54

Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
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Дмитрий Медведев
Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа
, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
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