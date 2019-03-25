Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублейРИА Новости 07:54
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
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Проблема касается практически всех городов кроме Москвы. Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 06:38
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.Российская газета07:35
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Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
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Обновлено в 17:17
Энергетика
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Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
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Обновлено в 22:18
Политика
Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на юге США
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Авто
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Политика
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Обновлено в 08:52
Общество
В конце недели Москву накроет мощная волна тепла
Мощная волна тепла накроет Москву в конце недели, сообщается на сайте Центра погоды «Фобос».
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Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Финансы
Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних
Крупные депозиты выросли быстрее мелких и средних Если в 2017 году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения (1,4 млн руб.), то в 2018 году население стало более интенсивно размещать в банках суммы, превышающие страховой лимит, следует из проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) анализа.
Обновлено в 14:53
Общество
В Минске задержали участников Дня воли
Обновлено в 13:02
Космос
Уфологи: в Антарктиде обнаружен инопланетный комплекс
Якобы иноземные «войска» уже построили на территории Антарктиды готовый военный комплекс.
Обновлено в 00:33
Общество
100 000 рублей на свой бизнес и бесплатное обучение получат алтайские мамы
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.
Обновлено в 21:32
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика
Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.
Обновлено в 23:27
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
Обновлено в 22:24
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Политика
Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: о «советской оккупации», гробах и весеннем обострении
Видимо, четкие и конкретные объяснения г-на Мамыкина по данному вопросу возбудили актера и он, забыв о прибалтийской сдержанности, стал «брызгать слюной» и, простите, орать, что «г-н Мамыкин ходит с гробом по столице Латвии!»
Обновлено в 04:54
Авто
Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля
Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Политика
Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России
Обещания Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО носят ободряющий характер, не являясь реальным приглашением в альянс, уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09