Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

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