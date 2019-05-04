Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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140 федеральных миллионов для ивановских фермеров

Слухи и Фактывчера в 21:35

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

ТАССвчера в 02:57

Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года

Версия-Саратоввчера в 04:52

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Парламентская газетавчера в 04:08

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Коммерсантъвчера в 16:48

Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Rambler News Serviceвчера в 02:23
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Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Политика

Постпред при СЕ не исключил выхода России из конвенции по правам человека

Отношения России и Совета Европы В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.
Обновлено в 03:14
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Денисов не приезжает на тренировки «Локомотива»

Напомним, что Игорь Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн

Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки

За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Обновлено в 02:30
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок

«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Ним» в гостях разгромил «Реймс», «Анже» обыграл «Бордо»

В другом матче «Анже» с минимальным счетом обыграл «Бордо» и переместился на 11-е место.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки

Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Обновлено в 01:45
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Единоборства

Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
Обновлено в 04:06
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Авто

Продажи новых пикапов в России упали на 28%

Обновлено в 02:00
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
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