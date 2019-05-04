Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеровКоммерсантъ вчера в 16:48
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
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Медведев решил, сколько денег получат фермеры в регионе в ближайшие три года
Версия-Саратоввчера в 04:52
Медведев выделил Татарстану 888 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Rambler News Serviceвчера в 02:23
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В Киевской области убит замначальника отделения полиции
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Отношения России и Совета Европы В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
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В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
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Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн
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Армия и оружие
Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки
За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Обновлено в 02:30
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Волгоградцам объяснили, какие продукты нельзя есть на голодный желудок
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает, что это за продукты и чем их можно заменить.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Ним» в гостях разгромил «Реймс», «Анже» обыграл «Бордо»
В другом матче «Анже» с минимальным счетом обыграл «Бордо» и переместился на 11-е место.
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Происшествия
Избили заступившегося за женщину подростка в Москве
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США
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Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
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В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
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Геннадий Головкин назвал скучным бой между Альваресом и Джейкобсом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин назвал скучным объединительный бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Дэниэлем Джейкобсом.
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Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Авто
Продажи новых пикапов в России упали на 28%
Обновлено в 02:00
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00